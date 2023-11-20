RT в Telegram
Подпишись

В МИД заявили, что Россия ответит на любые недружественные шаги Лондона по визам

Короткая ссылка
Россия ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере. Об этом сообщил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

Он подчеркнул, что во внешнеполитическое ведомство поступают жалобы от россиян о проблемах с получением виз в Великобританию.

«В контактах с британским посольством в Москве и по линии роспосольства в Лондоне указываем, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат зеркальный ответ», — приводит РИА Новости слова Беляева.

Отмечается, что Москва может ввести санкции в отношении британских журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение в связи с антироссийской позицией чешских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить