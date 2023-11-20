В МИД заявили, что Россия ответит на любые недружественные шаги Лондона по визам

Россия ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере. Об этом сообщил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

Он подчеркнул, что во внешнеполитическое ведомство поступают жалобы от россиян о проблемах с получением виз в Великобританию.

«В контактах с британским посольством в Москве и по линии роспосольства в Лондоне указываем, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат зеркальный ответ», — приводит РИА Новости слова Беляева.

Отмечается, что Москва может ввести санкции в отношении британских журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение в связи с антироссийской позицией чешских властей.