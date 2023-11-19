МИД Турции: Израиль целенаправленно атаковал школу «Аль-Фахура» в секторе Газа

МИД Турции назвал «целенаправленной» атаку израильской армии на школу «Аль-Фахура» в секторе Газа и призвал принять должные меры.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы самым решительным образом осуждаем израильское нападение на находящуюся под управлением ООН школу «Аль-Фахура» в городе Газа 18 ноября, в результате которого погибли десятки ни в чём не повинных палестинских детей», — заявили в ведомстве.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара может разорвать дипотношения с Израилем.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за «совершённые преступления в секторе Газа».