Предостережения России не были услышаны, и в итоге в результате уничтожения складов со снарядами с обеднённым ураном европейцы фиксируют превышение показателей радиации в своих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Патрушева, на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску сообщил об увеличении частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии в результате перемещения воздушных масс с запада Украины.

В сентябре сообщалось, что российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT заявила, что для западных политиков Украина представляет собой полигон.