Патрушев: Британия пострадала от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Патрушева, на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску сообщил об увеличении частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии в результате перемещения воздушных масс с запада Украины.
В сентябре сообщалось, что российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT заявила, что для западных политиков Украина представляет собой полигон.