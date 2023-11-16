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Патрушев: Британия пострадала от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном

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Предостережения России не были услышаны, и в итоге в результате уничтожения складов со снарядами с обеднённым ураном европейцы фиксируют превышение показателей радиации в своих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: Британия пострадала от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Патрушева, на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску сообщил об увеличении частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии в результате перемещения воздушных масс с запада Украины.

В сентябре сообщалось, что российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT заявила, что для западных политиков Украина представляет собой полигон.

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