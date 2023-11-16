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РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

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Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых российскими гражданами в январе — июне 2023 года, возросло на 50,2% по сравнению с показателями, зафиксированными ранее, и стало рекордным.
РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании
  • Gettyimages.ru
  • © kelvinjay

Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Центра статистической информации нотариата Испании.

Отмечается, что зафиксированные в январе — июне 2023 года рекордные показатели составили 2137 сделок. Они приблизились к пиковым значениям, зафиксированным во втором полугодии 2013 года и в первом полугодии 2014 года.

При этом, по словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, россияне предпочитают больше покупать, чем продавать жильё.

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