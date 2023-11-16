РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых российскими гражданами в январе — июне 2023 года, возросло на 50,2% по сравнению с показателями, зафиксированными ранее, и стало рекордным.

Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Центра статистической информации нотариата Испании.

Отмечается, что зафиксированные в январе — июне 2023 года рекордные показатели составили 2137 сделок. Они приблизились к пиковым значениям, зафиксированным во втором полугодии 2013 года и в первом полугодии 2014 года.

При этом, по словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, россияне предпочитают больше покупать, чем продавать жильё.