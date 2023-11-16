Polityka: Россия в случае войны с Европой может победить её в затяжном конфликте

Россия в случае войны с Европой может победить её в затяжном конфликте.

С таким заявлением выступили обозреватели польского журнала Polityka.

По их словам, единственным способом победить Европу являются «затяжные бои на истощение».

Кроме того, по мнению авторов статьи, Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнёт рушиться.

Ранее в Economist заявили, что украинский конфликт может затянуться ещё на пять лет.

Также в Frankfurter Allgemeine отметили, что Европе пора перестать надеяться на чудо на Украине.