RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган предрёк Нетаньяху скорый конец, несмотря на «обладание ядерным оружием»

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрёк скорый конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на «обладание ядерным оружием».
Эрдоган предрёк Нетаньяху скорый конец, несмотря на «обладание ядерным оружием»
  • Gettyimages.ru

«Я обращаюсь к Нетаньяху... Эй, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твоя смерть приближается. Сколько бы у тебя ни было ядерного оружия, твой конец близок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган предрёк конец политической карьеры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он также заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником.

Турецкий президент сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить