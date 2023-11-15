Эрдоган предрёк Нетаньяху скорый конец, несмотря на «обладание ядерным оружием»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрёк скорый конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на «обладание ядерным оружием».

«Я обращаюсь к Нетаньяху... Эй, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твоя смерть приближается. Сколько бы у тебя ни было ядерного оружия, твой конец близок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган предрёк конец политической карьеры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он также заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником.

Турецкий президент сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.