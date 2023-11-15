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Bloomberg: США продолжают наращивать объёмы военной помощи Израилю

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Соединённые Штаты продолжают наращивать объёмы поставок военной помощи Израилю, несмотря на призывы официальных лиц к израильскому руководству избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.
Bloomberg: США продолжают наращивать объёмы военной помощи Израилю
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона. 

«Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, документ называется «Запросы высокопоставленного лидера Израиля» и датирован концом октября. Согласно документу, на конец октября Израиль уже получил 36 тыс. 30-мм боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для ударных вертолётов Apache.

Кроме того, израильская армия получила от Пентагона 1,8 тыс. гранатомётов M141 и по меньшей мере 3,5 тыс. приборов ночного видения.

Отмечается, что поставки оружия Израилю со стороны США продолжаются.

Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны.

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