Военная хроника рассказала, что не так с тактикой ЦАХАЛ в секторе Газа
Так, новые видео с поражением израильской бронетехники боевиками ХАМАС свидетельствуют, что подразделения ЦАХАЛ хоть и продвигаются вглубь сектора Газа, но допускают ошибки, которыми практически сразу пользуются палестинцы.
На многочисленных фото и видео хорошо видно, что тяжёлая техника АОИ, на которую ЦАХАЛ делал ставку, активно уничтожается в плотной городской застройке сектора Газа.
На материалах, распространяемых ХАМАС, видно, что танки Merkava Mk.3/Mk.4 и БТР Namer стоят плотной группой, что, вероятно, облегчило их уничтожение.
На местности такие колонны стоит рассредоточивать. Делать это следует как минимум так, чтобы передние ряды не мешали задним и наоборот, чтобы сохранялись сектора обстрела и чтобы не было множества скрытых путей подхода к месту дислокации.
Зная о том, как предпочитают действовать мобильные группы палестинцев, на соблюдение этих правил израильская армия должна была обратить особое внимание.
Подробнее — в разборе Военной хроники.