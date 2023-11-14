Военная хроника рассказала, что не так с тактикой ЦАХАЛ в секторе Газа

Военная хроника опубликовала разбор того, что происходит в секторе Газа и «что не так с тактикой ЦАХАЛ». Сейчас израильские войска продолжают наземную операцию внутри городских кварталов.

Так, новые видео с поражением израильской бронетехники боевиками ХАМАС свидетельствуют, что подразделения ЦАХАЛ хоть и продвигаются вглубь сектора Газа, но допускают ошибки, которыми практически сразу пользуются палестинцы.

На многочисленных фото и видео хорошо видно, что тяжёлая техника АОИ, на которую ЦАХАЛ делал ставку, активно уничтожается в плотной городской застройке сектора Газа.

На материалах, распространяемых ХАМАС, видно, что танки Merkava Mk.3/Mk.4 и БТР Namer стоят плотной группой, что, вероятно, облегчило их уничтожение.

На местности такие колонны стоит рассредоточивать. Делать это следует как минимум так, чтобы передние ряды не мешали задним и наоборот, чтобы сохранялись сектора обстрела и чтобы не было множества скрытых путей подхода к месту дислокации.

Зная о том, как предпочитают действовать мобильные группы палестинцев, на соблюдение этих правил израильская армия должна была обратить особое внимание.

Подробнее — в разборе Военной хроники.