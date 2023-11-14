Кирби не уточнил, примут ли меры к Киеву в случае его причастности к подрыву СП

Белый дом отказался уточнить, будут ли приняты меры против Украины со стороны США, если подтвердится информация о причастности Киева к диверсиям на трубопроводах «Северный поток».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не хочет опережать расследование по поводу диверсий на трубопроводах и не собирается рассуждать, в чём заключаются его результаты.

«Мы концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать получение Украиной того, что ей необходимо. И сейчас речь идет о критически важных потребностях», — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не желает, чтобы организация призвала наказать взорвавших «Северный поток».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские следы в диверсиях на «Северных потоках» появляются всё чаще.