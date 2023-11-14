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Израильский активист заявил о притеснении палестинцев полицией Иерусалима

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Израильский активист Ариэль Давыдов, который отказался вступать в ЦАХАЛ, рассказал в эфире RT о «коррумпированной системе» властей Израиля, основанной на «порабощении палестинцев».
Израильский активист заявил о притеснении палестинцев полицией Иерусалима
  • AP
  • © Mahmoud Illean

«Ежедневно вижу, как подростков-палестинцев — моего возраста или даже младше, лет 15, — прижимают к стене, обыскивают», — сказал Давыдов.

Он отметил, что большинство израильтян «ничего не знают о продолжающейся оккупации или об апартеиде». По его словам, военные и полицейские в Иерусалиме постоянно контролируют и притесняют палестинцев, в том числе подростков.

«У них отнимают вещи... отвозят в полицейский участок, где избивают, не предоставив адвоката, не давая возможности кому-то за них заступиться, потому что они «враги государства», — рассказал он.

В начале ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях ещё более обострилось.

По словам Троссел, Израиль также совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа. 

Как заявил Международный суд ООН, 19 февраля 2024 года он начнёт слушания о юридических последствиях политики Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

Израиль при этом считает, что пропалестинские акции во всём мире направлены не на поддержку мусульман, а против евреев. Так, по оценкам посла Израиля в России Александра Бен Цви, лозунг «От реки до моря», звучащий на демонстрациях, призывает к уничтожению Израиля.

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