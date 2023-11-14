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Правнук Манделы: ситуация в секторе Газа хуже, чем то, с чем столкнулась ЮАР

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Ситуация в секторе Газа гораздо хуже, чем то, с чем столкнулись жители ЮАР во времена апартеида, рассказал в интервью RT Маибуе Мандела — правнук легендарного южноафриканского политика Нельсона Манделы.
Правнук Манделы: ситуация в секторе Газа хуже, чем то, с чем столкнулась ЮАР
  • AP
  • © Victor R. Caivano

«Сейчас Израиль угнетает палестинцев... Даже если ХАМАС укрылось в больнице, нормальный человек не будет бомбить больницу. Там беременные женщины. Мы должны объединиться всем миром, оставить позади тех, кто предпочитает валять дурака, и защитить и вооружить ХАМАС, чтобы они сражались, защищали своих людей и добивались свободы», — сказал он.

Маибуе подчёркивает, что Африка поддерживает палестинцев, потому что африканцы лучше других стран знают, что такое апартеид и угнетение.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее заявила, что частота нападений на медицинские учреждения в секторе Газа беспрецедентна в истории конфликтов.

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