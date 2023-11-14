В Израиле арестовали палестинскую журналистку на восьмом месяце беременности

В Израиле арестовали палестинскую журналистку Сумайю Джавабир на восьмом месяце беременности без предъявления обвинений — её муж теперь воспитывает троих детей в одиночку.

Сумайя семь лет назад работала на новостном канале Al Quds TV, который считают связанным с ХАМАС. До ареста она работала как журналист-фрилансер. Частью её работы было документирование действий израильской армии на Западном берегу реки Иордан.

По мнению мужа журналистки Тарика, Израиль не хотел обнародования этой информации. За несколько дней до вызова женщины в полицейский участок фото Сумайи появилось в еврейском Telegram-канале «Охотники на нацистов».

Подробнее — в репортаже шефа ближневосточного бюро RT Марии Финошиной.