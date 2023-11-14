Армия Мали установила контроль над городом Кидаль

Подразделения Вооружённых сил (ВС) Мали взяли под контроль город Кидаль, который расположен на северо-востоке страны. Ранее населённый пункт был захвачен группировкой «Постоянная стратегическая структура» (CSP).

Как сообщил Генштаб ВС Мали в социальной сети X (ранее Twitter), захваченный ранее боевиками город вновь перешёл под контроль военных 14 ноября.

Стоит отметить, что ранее в Кидале располагалась военная база. В конце октября её покинули миротворцы ООН, а 30 июня СБ ООН по требованию властей страны инициировал процесс завершения миротворческой миссии в Мали, который должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

В середине сентября появилась информация о захвате в Мали вооружёнными группировками двух военных лагерей в городе Лере.