В ЦАХАЛ заявили, что обеспечили контроль над правительственными зданиями в Газе
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- © Majdi Mohammed
«В последние дни (израильские. — RT) силы... провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь, обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что был установлен контроль над «зданиями законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейскими участками ХАМАС», а также резиденцией губернатора.
Ранее «Бригады аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) заявили об обстреле войск Армии обороны Израиля из крупнокалиберных миномётов.