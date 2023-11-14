В ЦАХАЛ заявили, что обеспечили контроль над правительственными зданиями в Газе

Армия Израиля заявила, что в результате операций в городе Газа обеспечила контроль над правительственными зданиями, которые использовались движением ХАМАС.

«В последние дни (израильские. — RT) силы... провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь, обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был установлен контроль над «зданиями законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейскими участками ХАМАС», а также резиденцией губернатора.

Ранее «Бригады аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) заявили об обстреле войск Армии обороны Израиля из крупнокалиберных миномётов.