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В ЦАХАЛ заявили, что обеспечили контроль над правительственными зданиями в Газе

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Армия Израиля заявила, что в результате операций в городе Газа обеспечила контроль над правительственными зданиями, которые использовались движением ХАМАС.
В ЦАХАЛ заявили, что обеспечили контроль над правительственными зданиями в Газе
  • AP
  • © Majdi Mohammed

«В последние дни (израильские. — RT) силы... провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь, обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был установлен контроль над «зданиями законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейскими участками ХАМАС», а также резиденцией губернатора.

Ранее «Бригады аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) заявили об обстреле войск Армии обороны Израиля из крупнокалиберных миномётов.

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