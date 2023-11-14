МИД Египта: действия Израиля в Газе приравниваются к военным преступлениям

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высказал мнение, что действия Израиля против палестинцев в секторе Газа можно приравнять к военным преступлениям.

Его слова приводит МИД Египта в своих соцсетях.

По данным ведомства, египетский дипломат провёл встречу с заместителем Генсека ООН Симой Бахус.

«Шукри подчеркнул представительнице ООН, что израильские нарушения в отношении мирных палестинцев... приравниваются к полномасштабным военным преступлениям», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.