МИД Египта: действия Израиля в Газе приравниваются к военным преступлениям
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- © Majdi Mohammed
Его слова приводит МИД Египта в своих соцсетях.
По данным ведомства, египетский дипломат провёл встречу с заместителем Генсека ООН Симой Бахус.
«Шукри подчеркнул представительнице ООН, что израильские нарушения в отношении мирных палестинцев... приравниваются к полномасштабным военным преступлениям», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.