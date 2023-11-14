Находящегося в тюрьме экс-премьера Пакистана Хана ещё раз арестовали из-за коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, осуждённый по делу о разглашении государственной тайны, стал фигурантом ещё двух дел. На этот раз — о коррупции. Его повторно арестовали.

Gettyimages.ru

© K.M. Chaudary

Как сообщила газета Dawn, Хана арестовали по делу фонда «Аль-Кадир», деятельность которого нанесла ущерб бюджету страны на сумму около 50 млрд рупий. Помимо этого ему инкриминируют продажу ценностей из «Тошаханы» — государственной сокровищницы Пакистана. В начале августа сообщалось, что бывшего премьер-министра Пакистана Хана приговорили к трём годам тюрьмы. Суд также обязал его выплатить штраф, сумма которого составила 100 тыс. рупий ($1209).