RT в Telegram
Подпишись

Находящегося в тюрьме экс-премьера Пакистана Хана ещё раз арестовали из-за коррупции

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, осуждённый по делу о разглашении государственной тайны, стал фигурантом ещё двух дел. На этот раз — о коррупции. Его повторно арестовали.
Находящегося в тюрьме экс-премьера Пакистана Хана ещё раз арестовали из-за коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © K.M. Chaudary

Как сообщила газета Dawn, Хана арестовали по делу фонда «Аль-Кадир», деятельность которого нанесла ущерб бюджету страны на сумму около 50 млрд рупий.

Помимо этого ему инкриминируют продажу ценностей из «Тошаханы» — государственной сокровищницы Пакистана.

В начале августа сообщалось, что бывшего премьер-министра Пакистана Хана приговорили к трём годам тюрьмы. Суд также обязал его выплатить штраф, сумма которого составила 100 тыс. рупий ($1209).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить