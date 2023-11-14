Находящегося в тюрьме экс-премьера Пакистана Хана ещё раз арестовали из-за коррупции
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Как сообщила газета Dawn, Хана арестовали по делу фонда «Аль-Кадир», деятельность которого нанесла ущерб бюджету страны на сумму около 50 млрд рупий.
Помимо этого ему инкриминируют продажу ценностей из «Тошаханы» — государственной сокровищницы Пакистана.
В начале августа сообщалось, что бывшего премьер-министра Пакистана Хана приговорили к трём годам тюрьмы. Суд также обязал его выплатить штраф, сумма которого составила 100 тыс. рупий ($1209).