В крови попавшего в смертельное ДТП экс-главы МО Хорватии нашли алкоголь

История о смертельном ДТП с участием бывшего министра обороны Хорватии Марио Баножича получила продолжение. В крови экс-главы военного ведомства страны обнаружили алкоголь.

Авария, в результате которой погиб один человек и ещё один получил серьёзные травмы, произошла 11 ноября на выезде из города Винковцы.

За рулём одного из столкнувшихся автомобилей находился Баножич, которого в тот же день отправили в отставку.

Как сообщает Хорватское радио и телевидение, появились данные, что в крови Баножича обнаружили 0,21 промилле алкоголя.

«В отношении экс-министра полиция завела уголовное дело. Он продолжает лечение в клинико-больничном центре города Осиек, состояние его здоровья стабильное, без угроз для жизни», — передаёт HRT.

Ранее сообщалось, что в момент смертельного ДТП Баножич находился за рулём личного автомобиля. Он столкнулся с микроавтобусом, водитель которого погиб.