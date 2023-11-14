МО Эстонии: ЕС производит менее 1 млн снарядов в год при необходимых 3 млн
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Как отметил глава ведомства, Евросоюзу необходимы новые решения по вопросу фонда помощи Украине.
«По нашим оценкам, нам нужно около 3 млн снарядов в год, сейчас мы производим менее 1 млн боеприпасов. Этого недостаточно», — цитирует Певкура ТАСС.
Он добавил, что подобные показатели касаются всей европейской оборонной промышленности.
Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.