МО Эстонии: ЕС производит менее 1 млн снарядов в год при необходимых 3 млн

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в настоящий момент Европейский союз производит менее 1 млн снарядов в год при необходимых 3 млн.

Как отметил глава ведомства, Евросоюзу необходимы новые решения по вопросу фонда помощи Украине.

«По нашим оценкам, нам нужно около 3 млн снарядов в год, сейчас мы производим менее 1 млн боеприпасов. Этого недостаточно», — цитирует Певкура ТАСС.

Он добавил, что подобные показатели касаются всей европейской оборонной промышленности.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.