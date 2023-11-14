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Армия Израиля подтвердила гибель заложницы ХАМАС из числа военнослужащих

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Информация о гибели 19-летней израильской военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у сторонников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, достоверна. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия Израиля подтвердила гибель заложницы ХАМАС из числа военнослужащих
  • globallookpress.com
  • © Ilan Assayag/XinHua

Как указывается в опубликованном в Telegram-канале армейской пресс-службы сообщении, Марциано была похищена сторонниками радикальной организации.

Семью погибшей уже уведомили о произошедшем.

«Представитель ЦАХАЛ пришёл в дом семьи и сообщил им о публикации видео», — указывается в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по лагерю военно-морских сил ХАМАС. Он использовался для тренировок, а также хранения оружия.

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