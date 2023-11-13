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УКГВ ООН: около тысячи грузовиков с гумпомощью въехали в Газу с 21 октября

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Около 981 грузовика с гумпомощью въехало в сектор Газа с 21 октября через КПП «Рафах» в Египте.
УКГВ ООН: около тысячи грузовиков с гумпомощью въехали в Газу с 21 октября
  • globallookpress.com
  • © Mohammed Talatene

Об этом сказано в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Отмечается, что 12 ноября 76 грузовиков с продовольствием, медикаментами и средствами гигиены въехали через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа.

«Число грузовиков, въехавших в Газу с 21 октября, достигло 981», — сказано в отчёте.

Ранее директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт заявил, что проведение гуманитарной операции в анклаве будет остановлено в течение следующих 48 часов.

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