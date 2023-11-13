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Оргкомитет AI Journey — 2023 опроверг участие Маска в конференции

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Участие американского бизнесмена Илона Маска в конференции AI Journey — 2023 не планировалось.
Оргкомитет AI Journey — 2023 опроверг участие Маска в конференции
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оргкомитета мероприятия.

«Участие Илона Маска в конференции AI Journey — 2023 не планировалось», — сказано в сообщении.

При этом в оргкомитете добавили, что, если Маск захочет приехать, его будут рады видеть в числе спикеров.

Ранее EU Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Маск может оказаться среди выступающих на запланированной в России международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey — 2023.

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