МИД: Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд граждан из сектора Газа

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в России Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда российских граждан из сектора Газа.

Об этом МИД России сообщает на своём сайте.

Отмечается, что в ходе встречи была подтверждена важность активных контактов России и Израиля в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих российских граждан из сектора Газа.

Кроме того, Богданов и Бен Цви обсудили освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих гражданство России.

Ранее российский первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отношения России и Израиля не изменились из-за конфликта в секторе Газа.