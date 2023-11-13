МИД: Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд граждан из сектора Газа
- РИА Новости
Об этом МИД России сообщает на своём сайте.
Отмечается, что в ходе встречи была подтверждена важность активных контактов России и Израиля в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих российских граждан из сектора Газа.
Кроме того, Богданов и Бен Цви обсудили освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих гражданство России.
Ранее российский первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отношения России и Израиля не изменились из-за конфликта в секторе Газа.