Госдеп: США столкнулись с разногласиями в финальной декларации АТЭС по Украине
- AP
Об этом сообщил старший представитель Госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррей.
Как передаёт РИА Новости, по его словам, в течение последних двух лет существуют разногласия с заявлениями, главным образом из-за конфликта России и Украины.
Мюррей добавил, что Вашингтон продолжает работать над консенсусным заявлением с членами АТЭС, включая Россию, и планирует выпустить его в конце этой недели.
7 ноября Мюррэй заявил, что Вашингтон пригласил всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к участию в саммите лидеров в Сан-Франциско.