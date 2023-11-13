Госдеп: США столкнулись с разногласиями в финальной декларации АТЭС по Украине

Соединённые Штаты столкнулись с разногласиями при согласовании итоговой декларации на саммите АТЭС из-за позиции членов по Украине.

Об этом сообщил старший представитель Госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррей.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, в течение последних двух лет существуют разногласия с заявлениями, главным образом из-за конфликта России и Украины.

Мюррей добавил, что Вашингтон продолжает работать над консенсусным заявлением с членами АТЭС, включая Россию, и планирует выпустить его в конце этой недели.

7 ноября Мюррэй заявил, что Вашингтон пригласил всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к участию в саммите лидеров в Сан-Франциско.