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Советник Нетаньяху отрицает взятие больницы Аш-Шифа в Газе в полное окружение

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Информация о полном окружении больницы Аш-Шифа в Газе не соответствует действительности. Об этом заявил старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
Советник Нетаньяху отрицает взятие больницы Аш-Шифа в Газе в полное окружение
  • РИА Новости

При этом советник Нетаньяху не стал отрицать, что не все люди могут покинуть здание медицинского учреждения. В эфире телеканала Sky News Регев заявил, что Израиль готов помочь им и предоставить для эвакуации машины скорой помощи.

Ранее еврокомиссар по кризисным ситуациям Янес Ленарчич заявил о катастрофической ситуации в секторе Газа. Он отметил, что обстановка в анклаве накаляется, и для улучшения ситуации необходима доставка большого количества гумпомощи.

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