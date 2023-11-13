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Fox News: по меньшей мере шесть человек погибли при ударах США по объектам КСИР

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь на 13 ноября, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Высокопоставленный американский источник в оборонном ведомстве сообщил Fox News, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате атак США по базам Корпуса стражей Исламской революции на Ближнем Востоке в воскресенье», — говорится в сообщении.

Ранее США нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских войск в Ираке и Сирии.

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