Fox News: по меньшей мере шесть человек погибли при ударах США по объектам КСИР

По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь на 13 ноября, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Высокопоставленный американский источник в оборонном ведомстве сообщил Fox News, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате атак США по базам Корпуса стражей Исламской революции на Ближнем Востоке в воскресенье», — говорится в сообщении.

Ранее США нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских войск в Ираке и Сирии.