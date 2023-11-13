Fox News: по меньшей мере шесть человек погибли при ударах США по объектам КСИР
«Высокопоставленный американский источник в оборонном ведомстве сообщил Fox News, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате атак США по базам Корпуса стражей Исламской революции на Ближнем Востоке в воскресенье», — говорится в сообщении.
Ранее США нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских войск в Ираке и Сирии.