Венгрия выступила за создание приемлемой для Москвы и Киева системы безопасности
- РИА Новости
«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России», — приводит ТАСС его слова.
Менцер подчеркнул, что Будапешт выступает за немедленное прекращение огня.
Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.