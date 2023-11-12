Венгрия выступила за создание приемлемой для Москвы и Киева системы безопасности

В Европе необходимо создать систему международной безопасности, которая будет отвечать интересам России и Украины. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России», — приводит ТАСС его слова.

Менцер подчеркнул, что Будапешт выступает за немедленное прекращение огня.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.