КПП «Рафах» вновь откроется для иностранных граждан 12 ноября

КПП «Рафах» откроется для владельцев иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, в воскресенье, 12 ноября, сообщает пограничная служба анклава.

«Работа наземного КПП «Рафах» возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов», — приводит ТАСС сообщение службы в соцсетях.

Отмечается, что КПП пропустит граждан, внесённых в списки, публиковавшиеся с 1 ноября.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что к настоящему моменту 526 грузовиков перевезли гуманитарную помощь для жителей сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».