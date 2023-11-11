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Президент: Киргизия признаёт право народа Палестины на независимость

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Киргизия признаёт право палестинского народа на независимость, заявил президент страны Садыр Жапаров.
Президент: Киргизия признаёт право народа Палестины на независимость
  • AFP
  • © VYACHESLAV OSELEDKO

«Кыргызстан признает законные права палестинского народа на независимость и создание суверенного государства», — приводит РИА Новости слова Жапарова на саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Он отметил, что единственным правильным решением будет выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Ранее в Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй.

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