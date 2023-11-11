Президент: Киргизия признаёт право народа Палестины на независимость

Киргизия признаёт право палестинского народа на независимость, заявил президент страны Садыр Жапаров.

«Кыргызстан признает законные права палестинского народа на независимость и создание суверенного государства», — приводит РИА Новости слова Жапарова на саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Он отметил, что единственным правильным решением будет выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Ранее в Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй.