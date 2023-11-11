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В «Хезболле» заявили о нанесении ударов по скоплениям израильских войск

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Ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ударов по скоплениям израильских войск у границы с Ливаном.
В «Хезболле» заявили о нанесении ударов по скоплениям израильских войск
  • AP
  • © Ariel Schalit

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по скоплениям оккупационных сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде», — цитирует РИА Новости заявление.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

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