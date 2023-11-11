В «Хезболле» заявили о нанесении ударов по скоплениям израильских войск
Ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ударов по скоплениям израильских войск у границы с Ливаном.
- AP
- © Ariel Schalit
«Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по скоплениям оккупационных сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде», — цитирует РИА Новости заявление.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
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