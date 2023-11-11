В «Хезболле» заявили о нанесении ударов по скоплениям израильских войск

Ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ударов по скоплениям израильских войск у границы с Ливаном.

AP

© Ariel Schalit

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по скоплениям оккупационных сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде», — цитирует РИА Новости заявление. Ранее ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.