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Аббас заявил о готовности провести выборы на всех палестинских территориях

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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов провести выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.
Аббас заявил о готовности провести выборы на всех палестинских территориях
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим», — приводит РИА Новости слова Аббаса на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Он призвал к оказанию международной поддержки органам палестинской власти для осуществления деятельности на палестинских территориях.

По его словам, поддержка нужна в том числе в вопросе восстановления сектора Газа.

Ранее Лига арабских государств пообещала задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа».

Вместе с этим президент США Джо Байден высказал мнение, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.

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