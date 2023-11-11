Аббас заявил о готовности провести выборы на всех палестинских территориях

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов провести выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.

«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим», — приводит РИА Новости слова Аббаса на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Он призвал к оказанию международной поддержки органам палестинской власти для осуществления деятельности на палестинских территориях.

По его словам, поддержка нужна в том числе в вопросе восстановления сектора Газа.

Ранее Лига арабских государств пообещала задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа».

Вместе с этим президент США Джо Байден высказал мнение, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.