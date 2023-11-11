Президент Ирана призвал исламские страны вооружать палестинцев
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- © Vahid Salemi
«Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ», — приводит РИА Новости слова Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде.
Он отметил, что сопротивление является единственным способом противостоять Израилю.
По его словам, исламские страны должны обеспечить безопасность народа Палестины.
Ранее ЛАГ пообещала задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа».
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.