Глава КСИР Ирана предрёк Израилю «обязательное падение»

Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами заявил, что Израиль «обязательно падёт», сообщает агентство Tasnim.

По его словам, военная операция ХАМАС разрушила миф о разведывательной мощи Израиля.

«Израиль не может выжить со своей преступной историей… это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падёт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в связи с заявлением Израиля о ядерном оружии призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации еврейского государства.