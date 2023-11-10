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Глава КСИР Ирана предрёк Израилю «обязательное падение»

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Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами заявил, что Израиль «обязательно падёт», сообщает агентство Tasnim.
Глава КСИР Ирана предрёк Израилю «обязательное падение»
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

По его словам, военная операция ХАМАС разрушила миф о разведывательной мощи Израиля.

«Израиль не может выжить со своей преступной историей… это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падёт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в связи с заявлением Израиля о ядерном оружии призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации еврейского государства.

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