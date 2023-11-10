Небензя: Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе

Постпред России при ООН Василия Небензя заявил, что Москва получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в странах Европы.

Об этом он сказал во время неформального заседания Совета Безопасности.

По его словам, после состоявшегося в апреле неформального заседания Совбеза российской стороне поступали обращения в связи с отъёмом детей, которые находятся в европейских странах вместе с родителями.

Небензя добавил, что России известно о десятках таких случаев.

Дипломат отметил, что украинские беженцы не знают, к кому обращаться по таким вопросам.

Он также заявил, что сигналы поступали и от жителей стран ЕС.

«Всё это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьёзна и распространена», — цитирует постпреда РИА Новости.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза всемирной организации 10 ноября по вопросу защиты украинских детей в ЕС.