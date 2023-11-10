Небензя: Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе
- AP
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Об этом он сказал во время неформального заседания Совета Безопасности.
По его словам, после состоявшегося в апреле неформального заседания Совбеза российской стороне поступали обращения в связи с отъёмом детей, которые находятся в европейских странах вместе с родителями.
Небензя добавил, что России известно о десятках таких случаев.
Дипломат отметил, что украинские беженцы не знают, к кому обращаться по таким вопросам.
Он также заявил, что сигналы поступали и от жителей стран ЕС.
«Всё это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьёзна и распространена», — цитирует постпреда РИА Новости.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза всемирной организации 10 ноября по вопросу защиты украинских детей в ЕС.