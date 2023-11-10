RT в Telegram
Подпишись

Небензя: Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василия Небензя заявил, что Москва получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в странах Европы.
Небензя: Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе
  • AP
  • © Bebeto Matthews)

Об этом он сказал во время неформального заседания Совета Безопасности.

По его словам, после состоявшегося в апреле неформального заседания Совбеза российской стороне поступали обращения в связи с отъёмом детей, которые находятся в европейских странах вместе с родителями. 

Небензя добавил, что России известно о десятках таких случаев.

Дипломат отметил, что украинские беженцы не знают, к кому обращаться по таким вопросам.

Он также заявил, что сигналы поступали и от жителей стран ЕС. 

«Всё это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьёзна и распространена», — цитирует постпреда РИА Новости.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза всемирной организации 10 ноября по вопросу защиты украинских детей в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить