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Посол: Россия предложила обсудить кризис на Ближнем Востоке на уровне министров

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Россия предлагает провести встречу по урегулированию палестино-израильского конфликта на уровне министров стран региона.
Посол: Россия предложила обсудить кризис на Ближнем Востоке на уровне министров
  • AP
  • © Abed Khaled

Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Актуальность сохраняет наше предложение о встрече на уровне министров региональных стран», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара до мелочей прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке.

В Стамбуле 15 ноября планируется международная встреча по ситуации в секторе Газа.

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