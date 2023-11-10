Посол: Россия предложила обсудить кризис на Ближнем Востоке на уровне министров
- AP
- © Abed Khaled
Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».
«Актуальность сохраняет наше предложение о встрече на уровне министров региональных стран», — заявил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара до мелочей прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке.
В Стамбуле 15 ноября планируется международная встреча по ситуации в секторе Газа.