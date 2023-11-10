В Турции сообщили о создании координационной группы по вывозу раненых из Газы
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«В рамках дипломатических усилий по вывозу пациентов из сектора Газа был установлен контакт с Минздравом Израиля, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем», — говорится в заявлении в соцсети X.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что около 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома после эскалации палестино-израильского конфликта.