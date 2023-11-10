В Турции сообщили о создании координационной группы по вывозу раненых из Газы

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

«В рамках дипломатических усилий по вывозу пациентов из сектора Газа был установлен контакт с Минздравом Израиля, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем», — говорится в заявлении в соцсети X.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что около 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома после эскалации палестино-израильского конфликта.