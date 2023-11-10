Израиль не пустил представителя УВКПЧ ООН на свою территорию
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«К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям», — приводит РИА Новости её слова.
Шамдасани подчеркнула, что Тюрку удалось пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий.
Ранее официальный представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Казема Абу Халафа заявил RT, что с начала боевых действий в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей.