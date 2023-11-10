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Израиль не пустил представителя УВКПЧ ООН на свою территорию

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Власти Израиля отказали верховному комиссару ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку в посещении государства и оккупированных палестинских территорий. Об этом сообщила официальный представитель организации Равнина Шамдасани.
Израиль не пустил представителя УВКПЧ ООН на свою территорию
  • AP
  • © Israel Defense Forces

«К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям», — приводит РИА Новости её слова.

Шамдасани подчеркнула, что Тюрку удалось пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий.

Ранее официальный представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Казема Абу Халафа заявил RT, что с начала боевых действий в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей.

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