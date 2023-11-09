Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза всемирной организации 10 ноября по вопросу защиты украинских детей в ЕС.

«Завтра, 10 ноября, мы проводим новое неформальное заседание СБ ООН по «формуле Арриа» по вопросу защиты украинских детей в странах ЕС. Предыдущая аналогичная встреча прошла 5 апреля и вызвала большой резонанс», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Чехии дети беженцев с Украины сталкиваются с дискриминацией в некоторых школах, поскольку «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что мнимая озабоченность Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах Европейского союза.

Также сообщалось, что ЕС предложил платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой.