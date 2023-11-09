МО Израиля: ЦАХАЛ готов потратить годы на убийство причастных к атаке 7 октября

Израиль готов потратить годы на то, чтобы найти и уничтожить причастных к атаке 7 октября, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

«Мы найдём всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. Это займёт месяц, год, пусть это займёт годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого», — цитирует его ТАСС.

В израильской армии заявили, что с 7 октября по территории Израиля выпустили около 9,5 тыс. ракет и десятки летательных аппаратов.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что обострение в Газе унесло жизни наибольшего числа работников ООН в истории.