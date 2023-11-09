Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ продолжит наступление до освобождения заложников

Израиль продолжит наступать в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены все удерживаемые заложники, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

«Мы не остановим наступление, пока не вернём похищенных. Мы сделаем всё для того, чтобы осуществить это... Чудовища похитили их и держат в плену, мы не остановимся, пока не вернём наших детей домой», — цитирует его ТАСС.

За последние несколько дней Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС.

Между тем, как следует из данных благотворительной организации Save the Children, за последние три недели в ходе военных действий в зоне конфликта погибли 3195 детей.

Подробнее — в материале RT.