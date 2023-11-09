Bloomberg: в ЕС с опаской относятся к ускорению использования активов России

Франция, ФРГ, Италия и Бельгия с опаской относятся к попыткам ускорить возможность использовать замороженные российские активы для Украины.

«Государства-члены, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию прибыли от активов российского центрального банка, находящихся под санкциями, для поддержки Украины», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отмечают, что в ходе заседания Еврокомиссии в закрытом формате многие из них заявили, что придерживаются более постепенного подхода в этом вопросе.

Ранее конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России её замороженные активы, пока она не заплатит за СВО на Украине.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада.