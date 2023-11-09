Bloomberg: ЕС и Китай планируют провести совместный саммит 7—8 декабря
- РИА Новости
«Европейский союз и Китай намерены провести саммит 7—8 декабря, по словам людей, знакомых с ситуацией», — говорится в публикации.
По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель отправятся в Китай на первый за четыре года очный саммит с руководством Китая.
При этом Пекин пока не подтвердил точную дату саммита, пишет агентство.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.