Bloomberg: ЕС и Китай планируют провести совместный саммит 7—8 декабря

Европейский союз и Китай планируют провести совместный очный саммит 7—8 декабря, информирует агентство Bloomberg.

«Европейский союз и Китай намерены провести саммит 7—8 декабря, по словам людей, знакомых с ситуацией», — говорится в публикации.

По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель отправятся в Китай на первый за четыре года очный саммит с руководством Китая.

При этом Пекин пока не подтвердил точную дату саммита, пишет агентство.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.