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Рябков допустил понижение уровня дипотношений и их разрыв с США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможное понижение уровня дипотношений и их последующий разрыв с США с учётом нынешнего поведения Вашингтона.
Рябков допустил понижение уровня дипотношений и их разрыв с США
  • РИА Новости

По словам Рябкова, в двусторонних отношениях сейчас наблюдается острейший кризис, не имеющий аналогов в прошлом.

«Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации... Если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона... Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен», — сказал он в интервью RTVI.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не будет инициировать этих шагов.

Также Рябков сообщил о проведении очных консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях с США. Он отметил слабые перспективы движения вперёд.

Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что попытки Соединённых Штатов говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жёсткий ответ.

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