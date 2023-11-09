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НАТО: альянсу не хватает производственных мощностей для запросов Киева

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Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ признал, что НАТО не хватает производственных мощностей для удовлетворения всех запросов Украины.
НАТО: альянсу не хватает производственных мощностей для запросов Киева
  • РИА Новости

Об этом Джоанэ сказал в ходе Бухарестского форума.

«У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объёме и теми темпами, которые у нас просят», — цитирует его РИА Новости.

При этом он утверждает, что среди союзников Киева нет усталости от украинского конфликта и помощи ВСУ.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства.

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