НАТО: альянсу не хватает производственных мощностей для запросов Киева
- РИА Новости
Об этом Джоанэ сказал в ходе Бухарестского форума.
«У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объёме и теми темпами, которые у нас просят», — цитирует его РИА Новости.
При этом он утверждает, что среди союзников Киева нет усталости от украинского конфликта и помощи ВСУ.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства.