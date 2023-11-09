Rzeczpospolita: Брюссель может ограничить право вето для вступления Украины в ЕС

Европейский союз может ограничить право вето для стран объединения, чтобы в него могли вступать новые члены, в том числе Украина.

Об этом заявил обозреватель Енджей Белецкий в статье для газеты Rzeczpospolita.

Отмечается, что ряд стран ЕС, в том числе Германия и Франция, ставят в качестве условия для расширения объединения проведение реформ.

«Речь идёт, в частности, об ограничении права вето при принятии Советом ЕС решений по финансовым и внешнеполитическим вопросам, а также об укреплении механизмов защиты законности», — говорится в публикации.

Автор статьи объяснил, что реформа направлена на недопущение какой-либо страной или несколькими странами блокировки стратегических решений ЕС.

При этом отмечается, что против проведения подобной реформы выступает Польша, которая при таком решении столкнётся с экономическими трудностями, если Украину примут в ЕС.

«Зерновой конфликт — это лишь их (трудностей. — RT) прелюдия», — заключил Белецкий.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны ЕС изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд.