RT в Telegram
Подпишись

Rzeczpospolita: Брюссель может ограничить право вето для вступления Украины в ЕС

Короткая ссылка
Европейский союз может ограничить право вето для стран объединения, чтобы в него могли вступать новые члены, в том числе Украина.
Rzeczpospolita: Брюссель может ограничить право вето для вступления Украины в ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил обозреватель Енджей Белецкий в статье для газеты Rzeczpospolita.

Отмечается, что ряд стран ЕС, в том числе Германия и Франция, ставят в качестве условия для расширения объединения проведение реформ.

«Речь идёт, в частности, об ограничении права вето при принятии Советом ЕС решений по финансовым и внешнеполитическим вопросам, а также об укреплении механизмов защиты законности», — говорится в публикации.

Автор статьи объяснил, что реформа направлена на недопущение какой-либо страной или несколькими странами блокировки стратегических решений ЕС.

При этом отмечается, что против проведения подобной реформы выступает Польша, которая при таком решении столкнётся с экономическими трудностями, если Украину примут в ЕС.

«Зерновой конфликт — это лишь их (трудностей. — RT) прелюдия», — заключил Белецкий.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны ЕС изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить