RT в Telegram
Подпишись

Рябков обсудил с послом Израиля вопросы международной безопасности

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил в Москве с послом Израиля Александром Бен Цви вопросы международной безопасности.
Рябков обсудил с послом Израиля вопросы международной безопасности
  • РИА Новости

«В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным вопросам международной безопасности с упором на ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России ранее осудили заявления Израиля о применении ядерного оружия в Газе.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва была шокирована словами посла Израиля Александра Бен Цви о том, что для согласования списков для эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться до двух недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить