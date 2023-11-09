Рябков обсудил с послом Израиля вопросы международной безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил в Москве с послом Израиля Александром Бен Цви вопросы международной безопасности.

«В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным вопросам международной безопасности с упором на ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России ранее осудили заявления Израиля о применении ядерного оружия в Газе.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва была шокирована словами посла Израиля Александра Бен Цви о том, что для согласования списков для эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться до двух недель.