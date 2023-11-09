В МИД России осудили заявления Израиля о применении ядерного оружия в Газе
- РИА Новости
«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми... Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что — угроза геноцида?» — говорится в заявлении дипломата.
По словам Захаровой, для подобных высказываний не может быть оправданий с учётом того, что они исходят из уст официальных лиц.
Она также отметила, что заявление Элияху о ядерном оружии подтверждает наличие такового у Израиля.
Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в связи с заявлением Израиля о ядерном оружии призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации еврейского государства.