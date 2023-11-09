В МИД России осудили заявления Израиля о применении ядерного оружия в Газе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила высказывание израильского министра по делам наследия Амихая Элияху по теме угроз применения ядерного оружия.

«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми... Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что — угроза геноцида?» — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, для подобных высказываний не может быть оправданий с учётом того, что они исходят из уст официальных лиц.

Она также отметила, что заявление Элияху о ядерном оружии подтверждает наличие такового у Израиля.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в связи с заявлением Израиля о ядерном оружии призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации еврейского государства.