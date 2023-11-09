Число погибших сотрудников СМИ из-за эскалации на Ближнем Востоке возросло до 39

Число погибших журналистов и работников СМИ с начала вооружённого конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС возросло до 39.

Об этом говорится на сайте Комитета защиты журналистов.

«Среди более чем 12 тыс. человек, погибших с начала войны, с 7 октября, по меньшей мере 39 журналистов и работников СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные актуальны на 9 ноября.

В комитете добавили, что ещё как минимум восемь журналистов пострадали, трое числятся пропавшими без вести.

Ранее в комитете заявили, что война между Израилем и ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликты в горячих точках.