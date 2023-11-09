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Число погибших сотрудников СМИ из-за эскалации на Ближнем Востоке возросло до 39

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Число погибших журналистов и работников СМИ с начала вооружённого конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС возросло до 39.
Число погибших сотрудников СМИ из-за эскалации на Ближнем Востоке возросло до 39
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Комитета защиты журналистов.

«Среди более чем 12 тыс. человек, погибших с начала войны, с 7 октября, по меньшей мере 39 журналистов и работников СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные актуальны на 9 ноября.

В комитете добавили, что ещё как минимум восемь журналистов пострадали, трое числятся пропавшими без вести.

Ранее в комитете заявили, что война между Израилем и ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликты в горячих точках.

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