Число погибших сотрудников СМИ из-за эскалации на Ближнем Востоке возросло до 39
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Об этом говорится на сайте Комитета защиты журналистов.
«Среди более чем 12 тыс. человек, погибших с начала войны, с 7 октября, по меньшей мере 39 журналистов и работников СМИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти данные актуальны на 9 ноября.
В комитете добавили, что ещё как минимум восемь журналистов пострадали, трое числятся пропавшими без вести.
Ранее в комитете заявили, что война между Израилем и ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликты в горячих точках.