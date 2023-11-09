В МИД Польши призвали парламент продолжать требовать репарации от Германии
- РИА Новости
«Сегодня я направил всем депутатам 10-го и 11-го (уходящего и нового. — RT) созывов письмо с призывом о продолжении действий, ведущих к урегулированию вопросов репараций и компенсаций», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мулярчика, настаивая на требованиях выплаты военных репараций, власти Польши стремятся к «восстановлению справедливости».
В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.
Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.