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В МИД Польши призвали парламент продолжать требовать репарации от Германии

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Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призвал новый парламент продолжать требовать выплату военных репараций от властей Германии.
В МИД Польши призвали парламент продолжать требовать репарации от Германии
  • РИА Новости

«Сегодня я направил всем депутатам 10-го и 11-го (уходящего и нового. — RT) созывов письмо с призывом о продолжении действий, ведущих к урегулированию вопросов репараций и компенсаций», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мулярчика, настаивая на требованиях выплаты военных репараций, власти Польши стремятся к «восстановлению справедливости».

В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.

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