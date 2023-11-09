Песков: обещания о будущем Украины в ЕС похожи на морковку впереди повозки

Обещания Евросоюза о будущем Украины в объединении скорее похожи на морковку для осла, который тянет повозку, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее всего, конечно, речь идёт именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ абсурдно принимать Украину в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.