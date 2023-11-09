WSJ: конфликт Израиля с ХАМАС подорвал надежды Украины на «саммит мира»

Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира» с участием нейтральных по отношению к украинскому конфликту стран.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, власти Украины планировали в ближайшие месяцы провести международный саммит с участием стран Глобального Юга, которые остаются нейтральными в вопросе украинского конфликта, чтобы склонить эти государства «на поддержку формулы мира Зеленского».

Но удары Армии обороны Израиля по территории сектора Газа и позиция стран Запада, которые поддержали Израиль, вызвали в их адрес обвинения в лицемерии и нежелание развивающихся стран с ними сотрудничать.

Таким образом планы Украины по проведению подобного саммита провалились, заключает газета.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.